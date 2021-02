Cuore Toro: punto d’oro a Bergamo, da 3-0 a 3-3

Grande rimonta dei granata dopo il pessimo inizio: Belotti, Bremer e Bonazzoli firmano l'aggancio. Applausi al Gallo anche per un gesto di fair play

Cuore Toro a Bergamo. Sotto di tre gol al 21′, i granata confezionano una grande rimonta e portano a casa un punto d’oro. Finisce 3-3 e Nicola difende l’imbattibilità, anche se finora in tre partite non ha collezionato vittorie, ma solo pareggi.

Nicola che conferma il 3-5-2, con Mandragora in mediana e il duo Zaza-Belotti in attacco. Tanto turnover per Gasperini, che lancia Muriel in attacco dando un po’ di respiro a Zapata. Ai suoi lati agiscono Ilicic e Malinovskyi.

Dopo una chance non sfruttata da Zaza, l’Atalanta sblocca il risultato proprio con Ilicic al 14′: Sirigu non è impoccabile sul destro ciccato dallo sloveno, l’arbitro Fourneau conferma la marcatura dopo un controllo Var sulla posizione dell’attaccante.

Passano sette minuti e il Toro incassa altri due gol. Al 19′ Muriel mette al centro dalla sinistra, c’arriva Gosens e Sirigu butta il pallone alle sue spalle. Al 21′ altro intervento non preciso di Sirigu e Muriel ribatte a rete per il momentaneo 3-0.

Sembra profilarsi una Caporetto per i granata, ma c’è spazio per il fair play: Belotti strappa applausi quando ammette all’arbitro che non c’è stato fallo ai suoi danni, facendo togliere un’ammonizione a Romero.

Proprio Belotti dà inizio alla rimonta in chiusura di primo tempo. Palomino lo stende in area, Gollini respinge il suo tiro dal dischetto ma il Gallo insacca sulla respinta. Prima del riposo arriva anche il 3-2: Bremer prima coglie una traversa, poi insacca dopo un furioso batti e ribatti in area.

Nella ripresa Zaza spreca il 3-3 e Singo coglie una traversa. Atalanta pericolosa in contropiede con Zapata (alto) e con Miranchuk (palo). Finale all’assalto, con Bonazzoli, Gojak e Verdi in campo. E al 38′ arriva il pari: punizione di Verdi, testa di Bonazzoli e miracoloso 3-3.

L’Atalanta non c’è più in campo e nel recupero è proprio il Toro a sfiorare la clamorosa vittoria. La grande chance capita tra i piedi di Verdi: punizione ribattuta, nuovo tiro dal limite, ma Gollini c’arriva e il risultato non cambia più.