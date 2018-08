L'uomo, un pregiudicato, è stato denunciato due volte in tre giorni: precedentemente era stato beccato a Valperga con diversi oggetti da scasso

Denunciato due volte in tre giorni. Nei guai è finito un pregiudicato 43enne di Cuorgné (To), che, sabato sera, è stato beccato ubriaco al volante dai carabinieri. Non solo aveva alzato troppo il gomito, ma guidava anche senza aver mai conseguito la patente.

Tre giorni prima, l’uomo era stato denunciato a Valperga per il possesso di oggetti da scasso, due tenaglie in acciaio e sei giraviti: probabilmente gli attrezzati servivano per mettere a segno qualche furto nella zona.