Caos nella tarda serata di ieri a Cuorgnè, sulla provinciale 460. Un’auto ha investito e ucciso due mucche, ribaltandosi nel processo. Ferito il conducente, ora al pronto soccorso per cure mediche.

E’ accaduto intorno alle 22. L’uomo, 40enne di Valperga a bordo di un’Alfa Giulietta, non è riuscito ad evitare i bovini, travolgendoli. Le ferite sono state giudicabili guaribili in pochi giorni. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso.