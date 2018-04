Cuorgné, paura al cinema: il “Margherita” evacuato per un principio d’incendio

Il rogo forse causato da una lanterna cinese lanciata da alcuni ragazzi in memoria di un 15enne scomparso sabato in un incidente stradale

Paura, lunedì sera, al cinema Margherita di Cuorgné, nel Torinese. Intorno alle 22:30 la struttura è stata evacuata d’urgenza a causa di un principio d’incendio sul tetto.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato: le circa 50 persone che affollavano la sala sono state accompagnate all’esterno, poi i pompieri hanno potuto spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

I carabinieri della compagnia di Ivrea stanno indagando per stabilire le cause del rogo, ma, in base ai primi accertamenti, sembra che l’incendio sia stato provocato da una lanterna cinese lanciata in aria da alcuni ragazzi in memoria del 15enne che, sabato scorso, ha peso la vita in un drammatico incidente stradale a Cuorgné.