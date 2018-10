Cuorgnè, ubriaco e senza patente al volante: denunciato

Controlli dei carabinieri nel Canavese: nei guai altri tre automobilisti, sempre per guida in stato di ebbrezza

Altri due sono stati segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti

Un automobilista è stato denunciato a Cuorgnè, nel Torinese, perché beccato al volante ubriaco e senza patente. Sottoposto all’alcoltest dai carabinieri della compagnia di Ivrea, l’uomo è stato trovato con un tasso alcolemico nel sangue sei volte e mezzo superiore al limite massimo consentito. Inoltre gli era stata revocata la patente e la sua auto era priva di assicurazione.

Il bilancio dei controlli dei militari nel weekend sulle strade del Canavese è di quattro automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza e due segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.