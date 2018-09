Curò il tumore con le erbe: il pg chiede 4 anni per il medico Durando

Quattro anni di carcere è la condanna che la pubblica accusa ha chiesto per un medico, Germana Durando, processata in Corte d’appello a Torino con l’accusa di essere la responsabile del decesso di una donna curata secondo le controverse teorie del tedesco Ryke Geerd Hamer. La paziente, Marina Lallo, si sottopose a una terapia a base di erbe, tisane e sedute psicologiche prima di morire per un melanoma maligno nel 2015 a 53 anni.

CONDANNATA A DUE ANNI E MEZZO IN PRIMO GRADO

In primo grado, il 4 aprile 2017, la Durando fu condannata a due anni e mezzo per omicidio colposo. Oggi il pg Rossella Salvati – che aveva sostenuto l’accusa anche in tribunale – ha chiesto l’aumento della pena. Il magistrato ha proposto alla Corte di acquisire della documentazione relativa ai contatti della Durando con una collega, Maria Gloria Alcover Lillo, giudicata separatamente (è stata rinviata a giudizio il 19 settembre) per la medesima vicenda. Gli avvocati Silvia Ingegneri e Marino Careglio, parti civili per la figlia e il fratello di Marina Lallo, hanno chiesto risarcimenti per un totale di 725 mila euro.