Cuscinetto a valvola

Migranti. Intanto chiamiamoli col nome giusto: immigrati clandestini. Questo termine, abolito in Italia perché politicamente scorretto, è quello usato da Francia, Svizzera, Austria e Ungheria per respingere alle frontiere chi, appunto, tenta di entrare di nascosto. Noi possiamo solo accogliere e poi espellere gli irregolari, ma rimpatriare un solo migrante ci costa 4mila euro. Detto questo, parliamo di rotte.

Tutti i media parlano di “salvataggi nel canale di Sicilia” , ma nessuna nave, italiana o Ong, fa quella rotta: fanno tutte la spola fra la Sicilia e il golfo di Tripoli. Porto di sbarco: la Convenzione Onu sui diritti del mare prevede solo il trasporto dei salvati nel “porto sicuro più vicino”, che sarebbe quello di Zarzis, in Tunisia, a 90 miglia nautiche dalla zona dove avviene la quasi totalità dei “salvataggi”.

L’Italia è a 250 miglia. I morti in acqua? Da quando nel 2013 è entrato in funzione Mare Nostrum gli annegati sono decuplicati. Dai 500 del 2012 ai 5.096 del 2016 e così via aumentando. Questo perché gli scafisti, che prima usavano mezzi in grado davvero di reggere il mare fino a Lampedusa, da quando sono certi di essere “raccolti” entro poche miglia usano le peggio bagnarole gonfiabili, stipate all’inverosimile, che spesso naufragano.

Ma allora perché andiamo a prenderli? Perché la loro “sistemazione” in Italia è un business enorme, al quale non sono estranee le mafie, e perché all’Europa, che ci rimborsa un centinaio di milioni all’anno contro i 3 miliardi e 400 milioni che ci costa l’accoglienza, fa comodo avere uno Stato-cuscinetto così pirla come noi. Cuscino a valvola: si gonfia facile, e si sgonfia difficile.

