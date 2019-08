Da Barcellona a Torino con caramelle gommose alla cannabis nel bagaglio

Da Barcellona a Torino con caramelle alla cannabis nascoste nei bagagli. Arrivata al terminal degli autobus di corso Vittorio Emanuele II con una compagnia low cost, una 27enne torinese è stata intercettata dai cani antidroga della guardia di Finanza: la sua valigia ha infatti attirato le attenzioni di ‘Easy’, appositamente addestrato alla ricerca di sostanze stupefacenti.

L.C., queste le sue iniziali, aveva con sé un pacchetto di caramelle gommose contenenti distillato di cannabis e THC (tetraidrocannabinolo), uno dei maggiori e più potenti principi attivi della cannabis (si tratta di una sostanza psicotropa comunemente fumata ma che può essere, come in questo caso, anche ingerita).

I finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Torino hanno provveduto a far analizzare la sostanza rinvenuta presso il locale Laboratorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Dall’esame, è emerso che le caramelle contenevano 33,3 milligrammi di THC. Sul pacchetto, inoltre, erano descritte anche le modalità di assunzione e le avvertenze: non mangiarne più di 10 milligrammi per volta, avere almeno 21 anni per consumare il prodotto, non guidare dopo il consumo e tenere fuori dalla portata dei bambini.