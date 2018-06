Da Belen alla Buccino: single d’estate

Chi per scelta personale, chi per le circostanze, chi ancora forse non è nemmeno più così ma non lo vuole confessare e non vuole farsi beccare. Sono molte però le protagoniste dello showbiz italiane, e non solo, che stanno per cominciare un’estate da single. È il caso di Belén Rodriguez che una vita privata non ce l’ha ormai da anni, anche se al momento nessuno ha capito bene come classificare la sua singletudine. C’è di certo la crisi con Andrea Iannone, confermata a tutti gli effetti dalla showgirl argentina anche se lui sull’argomento è sempre stato vago. Ma dopo che anche Stefano De Martino, in una recentissima intervista ha confermato di non essere interessato a un ritorno di fiamma, Belén si sta organizzando per una vacanza da single ma con l’uomo della sua vita, il piccolo Santiago, e la sua famiglia. Ora è impegnata con “Balalaika” su Canale 5, poi programmerà le sue vacanze che molto probabilmente saranno ancora una volta a Ibiza.

Tra le Baleari, Capri e la Costa Brava negli ultimi giorni si sta destreggiando anche Cristina Buccino, una che rimane un mistero. Dopo essersi rilanciata alla grande con l’Isola dei Famosi due anni fa, le molte campagne pubblicitarie e gli shooting fotografici ai quali ha partecipato, la showgirl calabrese dovrebbe essere preda ambitissima e invece continua a rimanere da sola, non soltanto per scelta sua ma per mancanza di un candidato ideale, anche se ci aveva provato pure con Cristiano Ronaldo. E single a tutti gli effetti è anche Emma Marrone il cui ultimo compagno ufficialmente avvistato è Fabio Borriello (fratello del calciatore oggi alla Spal).

Sola, ma con i suoi due amatissimi figli Liam di 7 anni e Tal di 6, è anche Claudia Galanti. L’ex modella venezuelana è data in fase di riconciliazione con l’ex più famoso, Arnaud Mimran, che è anche padre dei suoi figli ma intanto ha passato le vacanze da single in Versilia circondata dagli amici oltre che dai figli, regalando con i suoi bikini ridottissimi uno spettacolo che è stato molto apprezzato dai fan.

Un anno fa di questi tempi si consumava la separazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Oggi, nonostante le recenti immagini insieme a un matrimonio e al concerto romano di Gigi D’Alessio non risulta che i due siano tornati a vivere sotto lo stesso tetto, anche se Lady Tata di recente aveva confessato la sua difficoltà nel trovare la persona giusta. Un po’ come Rihanna che ha scaricato Hassan Jameel: sarebbe finita ammettendo con gli amici che sub era stancata di lui ma più in generale degli uomini.