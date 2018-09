«Da Carlo Conti a Magalli… Vi svelo tutti i miei segreti»

“I migliori anni”, tre anni consecutivi a “L’eredità”, copertine, interviste. È entrata di diritto tra le donne più amate della televisione: da settembre, dopo quattro anni a “Easy driver” su Raiuno e fresca del successo estivo di “Sei un Paese meraviglioso” su Sky Arte con Dario Vergassola, farà coppia con Giancarlo Magalli a “I fatti vostri”, il contenitore storico di Raidue. Roberta Morise, 32 anni, orgogliosamente calabrese, si sta godendo gli ultimi giorni di vacanze prima del ritorno al lavoro dedicandosi alla sua terra (ha appena condotto la serata della finale regionale di Miss Italia): «Ho sempre stimato Michele Guardì e

Giancarlo Magalli, due pilastri della nostra televisione. Sono carichissima!».

Roberta, tutto iniziò nel 2004.

«Ho partecipato al concorso di Miss Italia come se fosse una gita fuori porta, con leggerezza. Sono arrivata quarta e gli autori de “L’eredità” mi hanno notata. E sapete di chi è il merito? Della torinese Cristina Chiabotto che ha chiesto a tutti di farmi cantare: dormivamo in camera assieme, sapeva che ero brava e di fatto si è trasformata nella mia sponsor. Non lo dimenticherò mai».

Su Sky Arte ha appena terminato di condurre un programma sulle bellezze italiane. Qual è il suo luogo del cuore?

«La mia terra d’origine, la Calabria. Sono innamorata degli odori e dei sapori della mia terra, a casa mia mi rigenero e torno con i piedi per terra. Quando sono nella mia regione divento figlia e mi faccio coccolare da mamma Lina. Una sensazione impagabile».

È difficile essere il fidanzato di Roberta Morise?

«Più che altro chi mi sta accanto deve avere una grande dote: la pazienza. Perché io viaggio continuamente. Appena posso raggiungo il mio compagno in Svizzera, dove vive e lavora, ma di fatto la mia è una vita da nomade».

È vero che la vostra storia d’amore è cominciata con un colpo di fulmine degno di un film?

«Sì, tra noi c’è stata un’attrazione immediata. Ci siamo conosciuti a una festa e mi ha corteggiata al primo sguardo, da lì non ci siamo più separati».

La sua serata ideale?

«Lontano dai flash, in un bel ristorantino dove sbizzarrirmi in piatti succulenti… Sono un buona forchetta!».

È vero che con il suo storico ex Carlo Conti siete rimasti amici?

«Carlo e io abbiamo un ottimo rapporto. La nostra storia è finita sette anni fa, ma tra noi c’è grande stima professionale e il massimo rispetto. So che non è da tutti, ma per noi è così».

Si parla tanto di proposte indecenti nel mondo dello spettacolo. Lei è giovane e bella: le è mai capitato?

«No, non mi è mai capitato nulla di tutto questo. Penso che gli uomini si accorgano se una donna è disposta al compromesso. Se dovesse succedere, si può e si deve dire di no».