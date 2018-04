Tre uomini tra i 35 e i 46 anni, tutti originari di Cirié (Torino) sono stati denunciati dai carabinieri di Livorno Ferraris (Vercelli) per rapina impropria. Hanno acquistato superalcolici per 1.300 euro in un supermercato del paese, cercando poi di allontanarsi senza pagare.

IDENTIFICATI DAI CARABINIERI

I militari, chiamati dal personale del punto vendita, sono riusciti in poco tempo a risalire all’identità dei tre e a fermarli.