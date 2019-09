Da conte a Conte

Ti prego, Salvini, smettila di ripetere come un disco rotto che il nuovo governo nasce per trasformismo e attaccamento alla poltrona. Governando ti daranno presto altri motivi per attaccarli, i giallorossi burattini di Bruxelles, ma quei due argomenti sono frusti, populisti, fiacchi come l’adagio “piove, governo ladro”. Trasformisti? Sarebbe forse una novità? Studia la storia parlamentare italiana dal risorgimento ad oggi e vedrai che si potrebbe compilare un libro con gli esempi e i nomi di deputati passati dall’uno all’altro partito, dall’uno all’altro schieramento, da un’idea a quella opposta. Il trasformismo nacque prima ancora dell’Italia: era il 1852 quando nel parlamento subalpino Cavour (conte di fatto e non di cognome) escogitò il “connubio” per ottenere una maggioranza più ampia unendo l’ala più progressista della destra con quella più moderata della sinistra. Trasformismo fu chiamata, anni dopo, un’analoga operazione di Depretis, che giunse a offrire poltrone di prestigio ai delusi di destra e di sinistra pur di rinforzare il suo schieramento. Rien de nouveau, mon capitain. E poi non mi venire a dire che le poltrone ai leghisti fanno schifo. Solo i duri e puri di Pontida ne avran dovute prendere, di Alka Seltzer, per digerire l’anno scorso l’alleanza gialloverde, tacciabile di poltronismo come la giallorossa. Ma almeno quei grillini là erano ancora (a parole) anti Pd. La figura patetica di richiamarli dopo averli cacciati, quando hai capito che si stavano accordando col Pd, questa sì che potevi evitarla. Adesso sarà dura coglierli in fallo, con le europrotezioni e il potere mediatico che hanno. Aspetta e spera, mio bel Matteo.

collino@cronacaqui.it