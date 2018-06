Dà di matto in ospedale e cerca scagliare una panchina contro gli agenti. Arrestato

Dà di matto in ospedale. Poi, alla vista degli agenti, cerca di aggredirli scagliando contro di loro una grossa panchina di ferro. Per fortuna gli uomini della volante riescono a bloccarlo. E per lui scattano le manette. E’ successo in una struttura ospedaliera di corso Rosselli a Torino. L’autore del folle gesto è un senegalese di 29 anni.

DISTURBAVA MEDICI E PAZIENTI

Il giovane, secondo quanto hanno potuto accertare gli investigatori, era stato appena dimesso dal nosocomio, ma aveva pensato bene di intrattenersi in corsia disturbando i pazienti e ostacolando il lavoro dei medici. Teneva alto il volume della musica proveniente dal suo cellulare. Nonostante i poliziotti, giunti sul posto, lo avessero più volte redarguito, il senegalese continuava ad assumere lo stesso atteggiamento.

CERCA DI COLPIRE GLI AGENTI CON UNA PANCHINA

Quando ormai sembrava essersi convinto ad andarsene, avendo già recuperato i propri effetti personali, il 29enne ha improvvisamente sollevato un panchina in metallo nella sala d’aspetto dell’ospedale, nel tentativo di scagliarla contro le forze dell’ordine.

PER 13 VOLTE AVEVA FORNITO FALSE GENERALITA’

Il giovane senegalese è stato immediatamente arrestato. Deve rispondere non solo di tentate lesioni a pubblico ufficiale ma anche di falsa attestazione delle proprie generalità, in quanto, in meno di due anni, aveva fornito agli agenti 13 volte generalità difformi. L’uomo è stato anche denunciato perché, sotto altri nomi, risultava inottemperante all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.