Dà fuoco alla ex, la Città metropolitana di Torino: “Ennesima violenza”

“Dobbiamo purtroppo registrare anche in Piemonte l’ennesima aggressione a una donna, vittima della violenza maschile. Voglio esprimere la mia solidarietà personale e quella della Città metropolitana di Torino alla donna ricoverata in gravi condizioni dopo che il suo compagno l’ha aggredita e picchiata dando fuoco all’autovettura”. Così Silvia Cossu, consigliera della Città metropolitana delegata alle politiche di parità.

NON SI FA MAI ABBASTANZA

“Come istituzioni – sottolinea Cossu – interveniamo nella prevenzione, ma di fronte a queste esplosioni di violenza ci rendiamo conto di non fare mai abbastanza. A Torino e sul territorio metropolitano promuoviamo interventi come il ‘tavolo dei maltrattanti’ proprio per rivolgerci a quell’universo maschile che reagisce con rabbia e violenza nei confronti delle donne”.