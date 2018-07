Da Lessolo fino in Svizzera: l’incredibile volo di un palloncino che ora può far nascere un gemellaggio

Il palloncino era stato lanciato in aria lo scorso 13 maggio in occasione della festa del grazie ed è finito sul balcone di una famiglia di Gryon

E’ stato lanciato in cielo a Lessolo, vicino a Ivrea. Ha superato le Alpi volando per più di 200 chilometri per poi finire – intatto – sul balcone di una famiglia svizzera, a Gryon.

E’ l’incredibile volo di un palloncino colorato, che lo scorso 13 maggio è stato affidato al cielo in occasione della festa del grazie organizzata dalla parrocchia di Lessolo. All’interno, come tradizione vuole, un bigliettino di ringraziamento. Ciò ha permesso a chi ha recuperato il palloncino di rispondere al regalo arrivato dal cielo.

“Saluti da Gryon, abbiamo trovato il vostro palloncino”: questa la frase scritta su una cartolina spedita dalla Svizzera e arrivata in parrocchia tra lo stupore generale. E, ora, si pensa già a un gemellaggio tra i due paesi.