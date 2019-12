Da Maradona a Del Piero e Vialli: le maglie dei campioni all’asta da Bolaffi [LE FOTO]

Siete collezionisti appassionati di calcio? E magari anche nostalgici dei mitici Anni Ottanta e Novanta? Allora non potete perdervi ‘Sport Memorabilia’: le maglie appartenute ai più grandi della storia del calcio (e non solo) saranno battuti all’asta domani (giovedì 5 dicembre) da Aste Bolaffi. Le 10 di Maradona (dal Napoli al Boca Juniors), Pelé e Del Piero. La 9 di Vialli, la 6 di Scirea: c’è di tutto, dagli Anni 60 a oggi.

Ecco alcune delle maglie all’asta indossate da calciatori di Juventus e Torino:

Leonardo Bonucci – Juventus F.C. – Stagione 2018-2019 Maglia gara Adidas a maniche corte, taglia 8. Sul fronte: sponsor commerciale Jeep, scudetto tricolore, coccarda tricolore della coppa Italia e stemma del club sormontato da tre stelle. Sulla manica destra: patch Champions League. Sulla manica sinistra: patch UEFA Respect. Sul retro: nome del giocatore, numero 19 e firma autografa. Maglia preparata/indossata da Leonardo Bonucci per la stagione 2018-2019. Uniti un braccialetto personalizzato associazione Live Onlus e LB19 e un sacchetto in panno che conteneva la maglia. Provenienza Live Onlus Collezione privata € 350 – 500

Alessandro Del Piero – Juventus F.C. – Stagione 2009-2010 Maglia gara Nike a maniche corte, taglia L. Sul fronte: Sponsor commerciale New Holland FIAT Group e stemma del club sormontato da due stelle dorate. Sulla manica destra: patch Lega Calcio serie A TIM. Sul retro: nome del giocatore e numero 10. Maglia con chiari segni di gioco indossata da Alessandro Del Piero in una partita della stagione 2009-2010. Provenienza Collezione privata € 350 – 500

Gianluigi Buffon – Juventus F.C. – Stagione 2009-2010 Maglia gara Nike a maniche corte, taglia XL. Sul Fronte: sponsor commerciale New Holland FIAT Group e stemma della società sormontato da due stelle. Sulla manica destra: patch Lega Calcio Serie A TIM. Sul retro: nome del giocatore e numero 1. Maglia preparata/indossata da Gianluigi Buffon in una partita della stagione 2009-2010. Provenienza Collezione Privata € 400 – 600

Alessandro Del Piero – Juventus F.C. – Stagione 2008-2009 Maglia gara away Nike a maniche lunghe, taglia L. Sul fronte: sponsor commerciale New Holland FIAT Group e stemma della società sormontato da due stelle. Sulla manica destra: patch Lega Calcio serie A TIM. Sul retro: nome del giocatore e numero 10. Maglia preparata/indossata da Alessandro Del Piero in una partita della stagione 2008-2009. Provenienza Ex Dirigente Juventus F.C. Collezione Privata € 350 – 500

Alessandro Del Piero – Juventus F.C. – Stagione 2006-2007 Maglia replica away Nike a maniche corte, taglia M. Sul Fronte: sponsor commerciale Tamoil e stemma del club. Sulla manica sinistra: due stelle. Sul retro: nome del giocatore, numero 10 e firma autografa. Provenienza Collezione Privata € 150 – 200

Alessandro Rosina – Torino F. C. – Stagione 2006-2007 Maglia replica Asics, a maniche lunghe celebrativa per i 100 anni del club, taglia M. Sul fronte: sponsor commerciale Reale Mutua e Beretta, stemma al centro del club e logo del centenario. Sulla manica destra: patch Lega Calcio serie A TIM. Sul retro: scritta sul colletto “1906 Torino Fc 2006” nome del giocatore, numero 10 e firma autografa. Provenienza Collezione privata € 150 – 200

Alessandro Del Piero – Juventus F.C. – Stagione 2004-2005 Maglia gara away Nike a maniche corte, taglia L. Sul fronte: Sponsor commerciale SKY Sport, stemma del club e due stelle dorate. Sulla manica destra: patch Lega Calcio serie A TIM. Sul retro: nome del giocatore e numero 10. Maglia preparata/indossata da Alessandro Del Piero per la stagione 2004-2005 totalmente termosaldata, swoosh Nike e stellette termo applicate, made in Portugal, priva delle etichette di lavaggio interne. Provenienza Collezione privata € 400 – 600

David Trezeguet – Juventus F.C. – Stagione 2004-2005 Maglia gara Nike a maniche corte, taglia L. Sul fronte: sponsor commerciale Sky Sport, stemma del club e due stelle. Sulla manica destra: patch Lega Calcio Serie A TIM. Sul retro: nome del giocatore e numero 17. Maglia preparata per la partita Fiorentina-Juventus (3-3) disputatasi allo stadio Artemio Franchi di Firenze il 9 aprile 2005. Maglia ricevuta nel post partita: Trezeguet è infortunato e non scende in campo. Unito COA di Christian Riganò. Provenienza Christian Riganò, ex calciatore Fiorentina 2004-2005 Collezione privata € 250 – 350

Fabio Galante – Torino F.C. – Stagione 2003-2004 Maglia gara Asics a maniche lunghe, taglia XXL. Sul fronte: sponsor commerciale Bavaria Holland Beer e stemma del club. Sulla manica destra: patch Lega Calcio. Sul retro: nome del giocatore e numero 20. Maglia indossata in occasione della partita Torino-Fiorentina (1-1) disputatasi allo stadio Comunale di Torino l’11 gennaio 2004. Maglia scambiata a fine partita, unito COA di Christian Riganò. Provenienza Christian Riganò, ex calciatore Fiorentina 2003-2004 Collezione privata € 150 – 250

Gianluca Vialli – Juventus F.C. – Stagione 1995-1996 Maglia gara Kappa a maniche lunghe, taglia XL. Sul fronte: sponsor commerciale Sony, scudetto tricolore sormontato da due stelle, coccarda tricolore della Coppa Italia e stemma del club. Sul retro: nome del giocatore e numero 9. Maglia indossata in occasione della partita Juventus-Cagliari (4-1) disputatasi allo stadio Delle Alpi di Torino l’11 febbraio 1996. Maglia scambiata a fine partita. Allegato COA di Pusceddu. Provenienza Vittorio Pusceddu, ex calciatore Cagliari 1995-1996 Collezione privata € 1.000 – 1.500

Angelo Peruzzi – Juventus F.C. – Stagione 1994-1995 Maglia gara Kappa a maniche lunghe, taglia XL. Sul fronte: sponsor commerciale Danone e due stelle dorate. Sul retro: numero 1. Maglia indossata in occasione della partita Cagliari-Juventus (3- 0) disputatasi allo stadio Sant’Elia di Cagliari il 22 gennaio 1995. Maglia scambiata a fine partita. Allegato COA di Pusceddu. Lo sponsor presenta lievi difetti. Provenienza Vittorio Pusceddu, ex calciatore Cagliari 1994-1995 Collezione privata € 500 – 600

Carmelo Puglisi – Torino F.C. – Stagione 1991-1992 Maglia gara ABM a maniche lunghe, taglia XL. Sul fronte: sponsor commerciale Beretta e stemma del club. Sul retro: numero 14. Maglia donata da Puglisi al termine della partita Napoli-Torino (0-1) disputatasi allo stadio San Paolo di Napoli il 16 febbraio 1992 a Pusceddu. Provenienza Vittorio Pusceddu, ex calciatore Napoli 1991-1992 Collezione privata € 350 – 500

Gaetano Scirea attribuita – Juventus F.C. – Stagione 1984-1985 Maglia gara Kappa a maniche corte. Sul Fronte: sponsor commerciale Ariston ricamato e scudetto tricolore con due stelle dorate. Sul retro: numero 6 bianco cucito in inserto nero. Maglia preparata/indossata per la stagione 1984-1985, attribuita a Gaetano Scirea, che utilizzò il numero 6 in quasi tutte le partite della stagione. Provenienza Collezione privata € 3.500 – 5.000

Zbigniew Boniek attribuita – Juventus F.C. – Stagione 1983-1984 Maglia gara Kappa a maniche corte. Sul Fronte: sponsor commerciale Ariston ricamato e coccarda tricolore coppa Italia sormontata da due stelle dorate. Sul retro: numero 11 bianco cucito in inserto nero. Maglia preparata/indossata per la stagione 1983-1984, attribuita a Boniek, che utilizzò il numero 11 in quasi tutte le partite della stagione. Provenienza Collezione privata € 2.500 – 3.000

Giuseppe Furino – Juventus F.C. – Stagione 1977-1978 Maglia gara Romano a maniche lunghe. Sul fronte: Scudetto tricolore sormontato da una stella dorata. Sul retro: numero 4 bianco cucito in inserto nero. Maglia indossata da Giuseppe Furino in occasione della 27° giornata del campionato di serie A Bologna-Juventus (1-1) disputata allo stadio Renato Dall’Ara il 16 aprile 1978. Maglia donata al termine della partita ad un fotografo ufficiale. Presenta una piccola scucitura sul colletto posteriore. Provenienza Collezione Privata € 2.000 – 2.500