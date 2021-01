Da Pietrangeli al Pala Alpitour

Come il calcio arrivò a Torino dalla passione di alcuni gentiluomini per quello sport venuto dall’Inghilterra, così anche il tennis sotto la Mole ha una nascita nobile, accompagnata da un caffè tra gli stucchi di Fiorio e l’idea di trovare uno spazio per i campi da tennis all’interno del Valentino e poi nello stadio della Juve in corso Marsiglia. Ma la data dell’amo – re di Torino per il tennis è ancor più simbolica: ci porta al giugno del 1961, quando Nicola Pietrangeli battè, in finale allo Sporting, il fenomeno Rod Laver. Era la Torino di Italia 61 e proprio per quella ragione si era deciso di ospitare qui gli Internazionali d’Italia anziché al Foro Italico a Roma. La vittoria del campione italiano ebbe il sapore del trionfo inatteso, dando linfa a un movimento che ancora oggi sotto la Mole conta realtà importanti e vincenti. E fu un altro momento di gioia, profondamento simbolico, in una città che tra la monorotaia e la funicolare vedeva un pezzo di futuro. Cosa poi sia accaduto lo sappiamo e lo vediamo tutti, ma in quel momento c’è il sapore dell’ottimismo di un intero Paese che, passato il dopoguerra, vissuto il boom economico, si sentiva giovane, pieno di speranza, di possibilità, un Paese e una città con un futuro. Oggi guardiamo alle Atp Finals che si terranno a novembre (con la speranza che almeno un italiano riesca a issarsi tra gli otto migliori del mondo chiamati a confrontarsi al Pala Alpitour) con la speranza che possano essere il segnale di svolta per Torino. Se tutto andrà per il meglio, se riusciremo ad avere il pubblico che ha già prenotato, certo non potremo cancellare la sofferenza per la pandemia, per le vittime e le difficoltà economiche: ma come per Torino 2006, il fatto di avere il mondo in casa nostra, con gli occhi puntati su di noi, ci farà forse sentire di nuovo orgogliosi e decisi a fare le scelte giuste. Di questo Torino ha dannatamente bisogno

