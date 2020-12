Da qui a Capodanno attesi i giorni più freddi dell’anno in Piemonte

La perturbazione polare che, questa mattina, ha fatto il suo ingresso nel bacino occidentale del Mediterraneo, ha portato la neve in tutto il nord Italia ed in particolare sul Piemonte, dove oggi non sono mancati i disagi. Ma se la situazione, previsioni meteo alla mano, sta andando verso un graduale miglioramento, i prossimi giorni si annunciano ancora più freddi.

FREDDO POLARE FINO ALL’EPIFANIA

Con ogni probabilità, infatti, a causa della circolazione di aria di origine polare, da domani e fino al cenone di Capodanno bisognerà farei conti con i giorni più freddi di questo scorcio di fine anno. La colonnina di mercurio, infatti, è destinata a scendere con un clima invernale ed estese gelate notturne che, in ogni caso, dureranno almeno fino all’Epifania.

MASSIME MAI SOPRA I 5-6 GRADI

Le massime, in questo periodo, non dovrebbero scavallare i 5-6 gradi nelle giornate più soleggiate con qualche nevicata attesa anche a bassa quota.