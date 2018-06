«Da soli col fiume, avventura incredibile»

L’avventura continua per i due canoisti torinesi che sono partiti lunedì da Casale per raggiungere Venezia in canoa attraversando il Po. Ieri i due hanno percorso più di cinquanta chilometri alla volta di Piacenza per trascorrere la loro prima notte in hotel.

Nessuna tenda montata dunque ma solo una società nautica piacentina che ha dato loro un riparo per la canoa “Vikinga”. «Questa notte ci coccoliamo – hanno ammesso Ivan Mascagni, 58 anni, giornalista documentarista e Valter Zanino, 63 anni, neo pensionato – abbiamo bisogno di mettere in carica la nostra attrezzatura, mangiare un pasto caldo e farci una doccia».

Cinquanta chilometri, quelli di ieri in assoluta solitudine: «Non abbiamo incontrato anima viva fino a Piacenza – hanno continuato i due – è stato un momento di una bellezza unica, non avremmo mai creduto che il fiume della nostra città che vediamo tutti i giorni in maniera veloce possa regalare emozioni così forti e incomparabili. Sta diventando un’avventura incredibile».

Ivan e Valter per ora hanno percorso duecentoventi chilometri da Torino e all’arrivo ne mancano circa trecento: «Domani (oggi per chi legge, ndr) cercheremo di essere a Cremona – hanno proseguito i due – in questo tratto, quello dell’Emilia Romagna, il Po inizia a essere più vivo, ci sono molte società di motonautica, di canottaggio anche se ci hanno spiegato che è più battuto durante il weekend che in settimana. Le persone sono molto ospitali e appena raccontiamo loro della nostra impresa diventano solidali e ci aiutano, come il gestore del locale “All’avamPosto” dell’altra notte che ci ha permesso di dormire all’interno del suo ristorante. Il viaggio è appena iniziato ma le premesse sono davvero ottime».