Nasce il governo Conte 2. Il premier ha presentato, oggi, la lista dei ministri. Della nuova squadra di governo fa parte anche Paola Pisano, assessore all’Innovazione del Comune di Torino e nuovo ministro all’Innovazione. C’è anche un’altra piemontese: la cuneese Fabiana Dadone ministro per la Pubblica Amministrazione.

PISANO: “E’ UN ONORE”

Il primo commento è affidato a Facebook. “Sono grata dell’occasione che mi è stata data oggi dal Presidente del Consiglio Incaricato, Giuseppe Conte”: sono le parole di Paola Pisano, nuovo ministro all’Innovazione. “È per me un onore poter dare il mio contributo al nostro Paese, un territorio ricco di potenzialità e competenze da sviluppare – aggiunge -. Ringrazio prima di tutto la Sindaca della Città di Torino, Chiara Appendino, tutta la Giunta e il Consiglio Comunale che hanno da sempre supportato e creduto che l’innovazione possa trasformare e far crescere il nostro Paese”.

APPENDINO: “SCELTA DI CUI VADO ORGOGLIOSA”.

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, su Facebook: “Una scelta di cui vado orgogliosa e che porterà una torinese a sedere al tavolo del Consiglio dei Ministri. Paola in questi tre anni, in collaborazione con Giunta e Consiglio, ha portato a casa risultati importanti – ha scritto -. Torino è la prima città in Italia a sperimentare la guida autonoma in contesto urbano. Qui è stato dato il via a Torino City Lab, policy per facilitare lo sviluppo e l’insediamento di nuove aziende innovative. Ancora, a Torino è andato in scena il più grande drone show d’Europa, è stato dato il via alla digitalizzazione dei servizi e a nuove prospettive sull’innovazione sociale. Sono certa che la stessa competenza, la stessa passione e lo stesso impegno saranno messe al servizio di tutto il Paese. A Paola, un sentito ringraziamento e le mie congratulazioni per questo nuovo, importante, ruolo”.

LA NUOVA SQUADRA DI GOVERNO:

– Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Riccardo Fraccaro

– Ministro dell’Interno: Luciana Lamorgese

– Ministro degli Esteri: Luigi Di Maio

– Ministro dell’Economia: Roberto Gualtieri

– Ministro della Giustizia: Alfonso Bonafede

– Ministro per la Difesa: Lorenzo Guerini

– Ministro per lo Sviluppo Economico: Stefano Patuanelli

– Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali: Nunzia Catalfo

– Ministro per la Famiglia e le Disabilità: Elena Bonetti

– Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: Paola De Micheli

– Ministro della Salute: Roberto Speranza

– Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo: Dario Franceschini

– Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Lorenzo Fioramonti

– Ministro per il Sud: Giuseppe Provenzano

– Ministro dell’Ambiente: Sergio Costa

– Ministro per gli Affari Europei: Enzo Amendola

– Ministro per la Pubblica Amministrazione: Fabiana Dadone

– Ministro per gli Affari regionali: Francesco Boccia

– Ministro delle Politiche agricole: Teresa Bellanova

– Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport: Vincenzo Spadafora

– Ministro per i Rapporti con il Parlamento: Federico D’Incà

– Ministro per l’Innovazione tecnologica e digitalizzazione: Paola Pisano