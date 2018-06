Da Torino a Savigliano per rubare biciclette: 46enne nei guai

L'uomo si spostava in treno: una volta rientrato nel capoluogo, le rivendeva. E' stato denunciato per furto

In manette un ladro seriale di biciclette. Si tratta di M.M., 46enne torinese, che regolarmente si recava dal capoluogo a Savigliano (Cn) in treno per rubare biciclette da rivendere una volta rientrato ai piedi della Mole.

Beccato dai carabinieri in sella a una costosa bicicletta, non è riuscito a spiegare perché stesse pedalando in un luogo così lontano dal proprio domicilio. Inoltre in tasca aveva le tenaglie utilizzate per portar vie le bici parcheggiate in strada.

L’uomo, che in un’altra occasione era stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza, è stato denunciato per furto.