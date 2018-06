Corrieri della droga a 67 anni, due turisti di Torino fermati a Olbia con oltre 60 chili di hashish

Due persone di 67 anni sono state arrestate dalla guardia di finanza di Sassari presso il porto Isola Bianca, in Sardegna: erano dirette da Torino a Olbia con oltre 60 chili di droga. Gli agenti, durante un controllo, si sono soffermati su una coppia di turisti dopo che un cane antidroga, Zatto, si è diretto con grande slancio verso i loro due trolley.

All’interno delle due valigie, trascinante con nonchalance dalla coppia di 67enni, sono stati rinvenuti 64 panetti di hashish di circa un chilo l’uno, suddivisi ordinatamente in 10 panetti da 100 grammi ciascuno.

Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Tempio Pausania, hanno consentito di accertare come i due avessero l’incarico di consegnare la droga a un soggetto di 44 anni di nazionalità marocchina presso l’aeroporto di Cagliari, in cambio di una somma pattuita e di due biglietti per il volo verso Milano Linate.

Il marocchino, residente ad Assemini ma irregolare sul territorio nazionale, è stato successivamente arrestato nel corso di un’operazione di consegna controllata dagli uomini del gruppo operativo antidroga del nucleo di polizia economico finanziaria di Cagliari. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 4.360 euro in contanti, due biglietti aerei e ben sei cellulari.