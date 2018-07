Da Torino alla Francia con 9 clandestini in auto: arrestato passeur

Partito da Torino, nella sua station wagon trasportava illegalmente nove clandestini pakistani, di cui tre sdraiati nel bagagliaio, cinque ammassati nei sedili posteriori e uno accanto alla postazione di guida. L’obiettivo era trasportarli in territorio francese.

Il viaggio, però, si è concluso nell’area di servizio di Rivoli Nord, dove è stato fermato dalla polizia stradale al termine di un breve inseguimento iniziato all’altezza della barriera autostradale di Bruere (To).

In manette è finito un romeno di 22 anni per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: ha raccontato che stava raggiungendo il territorio francese per conto di un suo connazionale che, dietro la promessa di un compenso, gli aveva indicato il percorso da seguire.

Per i clandestini, accompagnati presso l’ufficio immigrazione della Questura per l’identificazione, sono state avviate le procedure di espulsione dall’Italia.