Da Venaria ai Musei Reali. L’arte comincia già stasera

Cultura, arte e storia a prezzi ridotti: ecco che cosa offre il Ferragosto torinese rigorosamente “a regola d’arte”. Si parte da questa sera, quando la Reggia di Venaria si vestirà a festa per ospitare il Galà di Ferragosto. Tra lo spettacolo di videomapping proiettato sulla facciata della Galleria Grande e i giochi luminosi delle fontane, prenderà vita una festa scintillante. L’evento è inserito nel contesto dell’iniziativa “Sere d’Estate” che prevede un’apertura prolungata della Reggia dalle 19 alle 23,30, al costo di 10 euro. Con otto euro in più sarà inoltre possibile visitare al tramonto le mostre in corso: “Sebastiano Salgado.genesi”, “La fragilità della bellezza”, “Preziosi strumenti, illustri personaggi” e “Easy rider”. Neppure un attimo di riposo per la Reggia, che resterà a disposizione dei visitatori anche per tutta la giornata di Ferragosto, dalle 10 alle 19. Aperti questa sera anche i Musei Reali che, per l’occasione, propongono un orario di visita prolungato dalle 20 alle 23. Al prezzo ridotto di tre euro, torinesi e turisti potranno esplorare le sale di Palazzo Reale, camminare tra i corridoi dell’Armeria e della Galleria Sabauda e scoprire i tesori conservati al Museo di Antichità. Allo stesso modo, il giorno di Ferragosto, si potrà accedere ai Musei Reali eccezionalmente fino mezzanotte. Con un biglietto da un euro inoltre, sarà possibile curiosare tra le sale del Mao (Museo d’Arte Orientale), della Gam (Galleria d’Arte Moderna) e percorrere gli scaloni juvarrani di Palazzo Madama. Non è finita qui, in questo Ferragosto torinese all’insegna della cultura resteranno aperti anche e il Museo di Antropologia Criminale “Cesare Lombroso” e il Museo di Anatomia, entrambi visitabili gratuitamente. Orario prolungato anche per il Museo del Cinema all’interno della Mole, aperto fino alle 20 e per la maestosa Villa della Regina (ultimo ingresso alle 20). Ancora, la Palazzina di Caccia di Stupinigi e la Basilica di Superga resteranno a disposizione per tutta la giornata del 15 di agosto. Per concludere questa carrellata tra le bellezze del patrimonio torinese non poteva di certo mancare il Museo Egizio che, con i suoi oltre 6500 reperti esposti, è pronto ad accogliere i visitatori fino alle 21. Non da meno, anche la Pinacoteca Agnelli del Lingotto resterà aperta fino alle 19 per mostrare al pubblico la storia delle opere dell’architetto Renzo Piano. Un ultimo doveroso accenno per le collezioni esposte al Museo del Risorgimento e al Museo Pietro Micca, due fiori all’occhiello della città, anch’essi aperti durante la giornata di Ferragosto.