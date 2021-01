Dad e mezzi affollati, la scuola riparte: «Sugli autobus rischiamo il contagio»

Le scuole superiori riaprono a metà, ma quello degli studenti è un ritorno in classe tra luci e ombre. Sui volti di chi si preparava a tornare in aula, ieri mattina, le mascherine non nascondevano emozioni contrastanti: la gioia di poter finalmente rivedere i compagni e tornare a far lezione in presenza, certo, ma anche la preoccupazione del contagio e la paura di diventare potenziali untori. Quella che è nata a bordo di alcune linee di autobus, sovraffollate nonostante il potenziamento dei trasporti.

«A bordo saremo stipate come sardine» dicono Alessia e Letizia, mentre attendono infreddolite un 56 a Porta Susa che sta già arrivando carico di passeggeri. «Anche la metro e l’11 sono pieni» si lamenta un altro studente. La rabbia per una ripresa poco sicura viene espressa anche davanti alle scuole, poco prima della campanella.

