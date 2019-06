Dagli aeroplani alle coppe: «Da 40 anni sul territorio»

Un modellino in scala di un vecchio bimotore ricorda che siamo a due passi dal mitico Aero Club di strada della Berlia. E alla sera, il venticello proveniente dalla Pellerina rinfresca gli ambienti esterni e aiuta a sopportare il caldo. Via Carrera è periferia Ovest della città, ma entrando alla Velivolo Salette ci si sente come a casa. Qui, da quasi 40 anni, tutti i pomeriggi si riuniscono i soci della zona e dei vicini quartieri, in una grande struttura che conta ben otto campi all’esterno e che fu inaugurata dall’allora sindaco Diego Novelli.

Il nome attuale è la fusione di due circoli distinti, il Velivolo e, appunto, la Salette. Dagli anni d’oro delle bocce sono cambiate molte cose. Via Franzoj, che oggi arriva in corso Francia, un tempo era chiusa, i market della grande distribuzione non esistevano e sui campetti giocavano molte più persone. «Ma ci difendiamo ancora bene – assicura il presidente, Arturo Durando – e due anni fa abbiamo ospitato il più grande torneo del Piemonte». Ebbene sì. Tre mesi interi di gare, con 264 coppie a sfidarsi per il titolo e un montepremi totale di ben 22mila euro. Del resto, a bocce giocano proprio tutti, anche gli associati più anziani. Come Natale Casale, 90 anni suonati, che ancora adesso arriva da solo in bicicletta e sui campi fa presenza fissa.

«Per lui – scherza Durando – caldo o freddo non fa differenza. Gioca sempre». Gli agonisti più giovani, invece, a breve saranno attesi da alcuni appuntamenti importanti. Due coppie gareggeranno ai campionati di Spilimbergo e Belluno l’8 e il 9 giugno, mentre il 29 un giocatore prenderà parte alle finali individuali di Albenga. Ma giugno è il mese clou anche per gli eventi. Domenica prossima il pranzo dei classe 29’, 39’ e 49’. Infine, il 29 e il 30, il festival, una tradizione del circolo. Tutti i soci riuniti per festeggiare insieme tra gare di bocce, grandi tavolate, premiazioni e musica.