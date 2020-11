Dagli ex gasdotti Italgas alle industrie del vecchio “Borgh dël fum” di Torino

Oltre Vanchiglia c’è l’asse di corso Belgio: è la spina dorsale del quartiere Vanchiglietta, la “piccola Vanchiglia” (Vanchijëtta in lingua piemontese) che si estende oltre corso Regina Margherita, una sottile lingua di terra incuneata tra il Po e la Dora. Corso Belgio deve il suo nome a Maria José del Belgio, moglie di Umberto II, ultimo re d’Italia: quando Umberto sposò Maria José del Belgio e la coppia si stabilì a Torino, fu dedicato ai principi un ponte sul Po e fu ribattezzato in onore della sposa il nuovo corso Belgio (in precedenza, si chiamava corso Graglia). Non è un caso che il ponte sul Po alla fine di corso Belgio, necessario collegamento con piazza Pasini, sia stato dedicato ai Principi di Piemonte (poi, dopo la guerra, nella smania di cancellazione dei simboli della monarchia, il ponte è stato ribattezzato con il semplice nome di ponte di Sassi).

La separazione tra Vanchiglia e Vanchiglietta, un tempo, era davvero “fisica”: fino agli anni Trenta corso Belgio era privo della porzione tra corso Regina e via Fontanesi, e per andare da una parte all’altra di corso Regina era necessario fare un lungo periplo. Vanchiglietta, ancor più che Vanchiglia, naturalmente posto tra due fiumi e quindi avvantaggiato dalla possibilità di sfruttare il movimento idrico, si caratterizzò inizialmente per lo sviluppo industriale (era fuori dalla cinta daziaria del 1853, con tutti i vantaggi fiscali che ne derivavano), con realtà di spicco: qui, ad esempio, veniva prodotta la Borocillina. Oggi, un arco ricorda le industrie Schiapparelli, che la producevano, tra corso Brianza e corso Belgio.

Una vestigia del passato sono i gasdotti dell’Italgas, ben visibili da corso Regina Margherita: la “Società del gaz”, fondata da Luigi Grassi, fu una delle prime in Italia. La sua presenza contribuì a dare a Vanchiglia-Vanchiglietta il caratteristico nomignolo di “Borgh dël fum”, borgo del fumo, della nebbia: questa doveva essere la caratteristica principale di un’area di Torino nella quale i fumi delle industrie avvolgevano ogni cosa. Tutta quest’area un tempo industriale è oggi al centro di un graduale recupero, scoprendo una vocazione universitaria del quartiere ben evidenziata dal nuovissimo Campus Einaudi.

Resta una domanda: cosa significa Vanchiglia (e, quindi, cosa significa Vanchiglietta?). il toponimo è di origine incerta. L’etimologia è incerta per gli studiosi, tanto più che il luogo fu chiamato in modo sempre simile ma ogni volta diverso a seconda del cartografo o di colui il quale era chiamato a scrivere degli atti o delle cronache. Vanchiglia compare così come Vanchilla, Wanchilla, Val Quilia, Vinquilia e così via. Il nome è comunque antichissimo, per certi versi vecchio come vecchia è Torino, anche se – guarda un po’ – Vanchiglietta è uno dei più recenti quartieri per edificazione.