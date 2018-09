Dagli scavi per il centro sportivo Reale Mutua spunta una bomba dell’ultima guerra [LE FOTO]

Come nel cantiere del nuovo Eataly, a Torino il passato torna a fare paura . Un residuato bellico risalente all’ultima guerra è stato, infatti, trovato questa mattina dagli operai impegnati negli scavi del centro sportivo di Reale Mutua, in corso Agnelli angolo corso Cosenza.

ARTIFICIERI AL LAVORO

Immediatamente i lavori sono stati bloccati. Sul posto, dove fino a prima dei lavori per il centro della Reale Mutua c’era un campo da calcio, è intervenuta la polizia e una squadra di artificieri. Uno dei controviali è stato chiuso al traffico per consentire agli esperti della Polstato di mettere in sicurezza la bomba per poi decidere dove e quando farla eventualmente brillare.

IL RITROVAMENTO AL LINGOTTO

L’operazione ricalca quella effettuata la scorsa primavera al Lingotto dove, come in questa occasione, dal sottosuolo di un cantiere, riaffiorò un ordigno aereo inesploso della Seconda Guerra Mondiale. In quella circostanza l’area del ritrovamento fu isolata ed evacuata per alcune ore. Cosa che potrebbe ripetersi anche in questo caso.

Foto di Francesca Lai