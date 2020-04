Dagli uffici sanitari al parco Stura: «Quante lotte per il nostro borgo»

Gli ex uffici sanitari di via Borgo Ticino, i problemi di droga del parco Stura (oggi soltanto un ricordo), la riqualificazione dei giardinetti del quartiere Rebaudengo e delle aree abbandonate di via Scotellaro. Sono queste alcune delle battaglie portate avanti negli anni dalla consulta di quartiere “Rebaudengo Basse di Stura”, attiva per molti anni sul territorio. Con un presidente storico, Bernardo Moscariello. Già residente in zona.

GLI UFFICI DIMENTICATI

Dall’idea del polo del volontariato sociale, destinato prevalentemente al campo assistenziale e sanitario, al nulla cosmico. O quasi. Sì perché anziché un luogo dove ospitare le famiglie dei bambini in lungodegenza ospedaliera gli ex uffici sanitari di via Borgo Ticino 7, nel Rebaudengo, sono diventati una vera e propria cattedrale nel deserto. Abbandonati e senza futuro.

