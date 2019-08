Dai Beckham a Miley Cyrus: ecco i Vip in vacanza in Italia

Sempre più vip e star internazionali, sulla scia di Amal e George Clooney, hanno deciso di trascorrere le loro vacanze estive nel Bel Paese, attratti dalle nostre bellezze naturali e storiche, oltre che dalla buona cucina. Il nostro Paese è stato scelto da diversi personaggi dello spettacolo e dello sport internazionale che, tra Puglia, Sardegna e Costiera Amalfitana hanno deciso di trascorrere un po’ di giorni di relax.

Ci sono i Beckham, ad esempio, che stanno alloggiando in un resort di lusso in Puglia: le foto pubblicate da Victoria e David hanno fatto il giro del mondo. I Beckham sono soltanto gli ultimi di una serie di star che hanno scelto il relais pugliese: qui Madonna ha festeggiato il suo 59° compleanno e sempre qui si sono celebrate le nozze tra due divi di Hollywood amatissimi, Justin Timberlake e Jessica Biel.

Non solo i Beckham dicevamo. Anche la cantante e attrice americana Selena Gomez ha optato l’Italia: prima a Roma con le amiche, poi in Costiera Amalfitana, «sognando di girare un film in stile felliniano», ha scritto su Instagram. Anche la più piccola delle Kardashian ha festeggiato il suo compleanno in Italia e in particolar modo in Costiera. Avvistata anche la bellissima Heidi Klum che, dopo le nozze, sta trascorrendo la luna di miele a Capri, l’isola dell’Amore.

In Puglia, in particolar modo nel Salento, ha fatto capolino per le sue vacanze, come si evince da alcuni scatti pubblicati sui social, la modella e attrice americana Olivia Palermo, accompagnata dal marito Johannes Hueb. Tra Napoli, Capri, Positano e Ischia troviamo anche Alessandra Ambrosio, in vacanza con i figli e il fidanzato. In Sardegna, invece, è arrivata la modella Adriana Lima ma non solo: nella piazzetta di Porto Cervo da qualche giorno c’è un via vai di celebrità. Tra loro c’è anche l’ex giocatore dei Lakers Magic Johnson che è sceso dal suo yacht di 85 metri per firmare autografi e fare selfie con i fan. Anche Miley Cyrus ha scelto il sole italiano per le sue vacanze. Da due giorni l’ex ragazza Disney pubblica a raffica su Instagram foto dal lago di Como.