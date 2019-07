Dai cantieri al traffico: così la pista ciclabile manda in tilt via Nizza

Se non è un percorso a ostacoli poco ci manca. Di certo la nuova pista ciclabile di via Nizza non ha ancora imparato a farsi amare dai cittadini. Colpa dei tanti cantieri che hanno mandato in tilt tutta la viabilità tra corso Vittorio Emanuele II fino in piazza Carducci.

Un girone dantesco che ha il suo fulcro nel tratto compreso tra via Galliari e corso Marconi dove le code sono all’ordine del giorno. A dirigere il traffico ci pensano gli operai mentre gli automobilisti aspettano, con un pizzico di ansia, che la paletta da rossa diventi verde.

Almeno due gli step da superare in pochi metri. Con via Nizza che nella migliore delle ipotesi viene ridotta a una sola corsia per senso di marcia.

