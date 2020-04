“Dai che ce la facciamo”: la dedica di Eros Ramazzotti a un malato di coronavirus [VIDEO]

Ieri Flavio, ricoverato all’ospedale di Rivoli, aveva cantato 'Ti sposerò perché' alla moglie (via tablet) per il loro anniversario di matrimonio. Oggi, la splendida sorpresa

Un regalo stupendo, inaspettato. Che restituisce forza e speranza. Soprattutto, umanità. Quella di Eros Ramazzotti, icona della canzone italiana. Che ha voluto inviare un videomessaggio a Flavio, ricoverato all’ospedale di Rivoli dove, tracheotomizzato, sta combattendo la sua battaglia contro il coronavirus.

Ieri, come scritto su Facebook dal primario di Anestesia e Rianimazione del nosocomio Michele Grio, Flavio aveva cantato “Ti sposerò perché” in videochiamata alla sua dolce metà Carmen, in occasione del loro anniversario di matrimonio.

E, oggi, è arrivata la sorpresa, organizzata grazie al gran cuore degli operatori sanitari e di Flaviana Basta, impiegata dell’ufficio relazioni esterne dell’ospedale San Giovanni Bosco: la dedica di Ramazzotti.

Poche parole, che hanno fatto centro: “Ciao Flavio, ho visto la dedica che hai fatto a Carmen ed è bellissima. Grazie mille, ti mando tanta forza, dai che ce la facciamo! Eros”.

IL VIDEO (dalla pagina Facebook di Flaviana Basta):