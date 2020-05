Dai controlli alle aree gioco AxTo: «Un parco salvato dalle famiglie»

Un anno fa, di questi tempi, erano i camper dei rom sgomberati da corso Tazzoli e via Germagnano a preoccupare le famiglie del Lingotto. Uomini, donne e bambini stazionavano a fianco del marciapiede, lungo via Bachi. Di fatto occupando quel parco Di Vittorio ormai prossimo alla riqualificazione. Solo l’interesse dei cittadini della zona Lingotto ha contribuito a risolvere un problema che rischiava di protrarsi a lungo. Le segnalazioni alle forze dell’ordine e alle istituzioni si sono rivelate vincenti. E così camperisti, e poi a seguire lo spaccio, sono diventati un ricordo o quasi. «Di tanto in tanto qualcuno si affaccia ancora sull’area – raccontano i residenti -, ma dobbiamo dire che le pattuglie sono sempre solerti e ormai la musica sembra cambiata».

Il parco, negli anni, si è dotato di una nuovissima area giochi firmata AxTo. Due altalene, una struttura mobile e un giocattolo a molla, inaugurati anche alla presenza della Città. Vandalizzata a marzo, è stata poi riparata. Per motivi legati alla sicurezza, i tecnici del Comune avevano già provveduto a transennare tre delle quattro strutture ludiche danneggiate. Scivoloni che in una grande città possono anche capitare. L’unico neo, però, sembra essere legato alla fontana. Spenta da anni, ormai insieme a tanti altri specchi d’acqua. Il quartiere vorrebbe davvero la riaccensione ma convincere Palazzo Civico, di questi tempi, non sembra facile.