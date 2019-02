Dai diritti ai panini

Sto diventando vecchio. Sul serio. Perché guardo gli studenti (e non solo) scagliarsi contro i fast food a Palazzo Nuovo come se dovessero fermare le truppe di Sauron e mi sorprendo a pensare che, quando ci andavo io all’università, onestamente, saremmo stati felici di avere una cosa simile a due passi. E non solo per mangiare un panino (io me li portavo da casa, quando mi fermavo in facoltà, non molto spesso in effetti ma non ditelo a mia madre), ma anche per mandare un curriculum perché magari lavorando dietro il bancone si poteva tirare su qualche soldo, visto che noi studenti eravamo sempre squattrinati. Tutti, a un certo punto, si sono scagliati contro le multinazionali (avviso ai naviganti: all’epoca di cui parlo c’era a malapena un Mellow più o meno in centro, altro che McDonald’s o Burger King) o i marchi del “Grande Satana”, tranne quelli cui le medesime hanno offerto contratti adeguati. Adesso mi viene più spontaneo esultare per i sacrosanti diritti riconosciuti ai rider (corrieri in bici) che consegnano cibo a domicilio, chiedendomi però se servirà ad aprire la strada a forme di garanzia adeguate oppure se lo sfruttamento riuscirà comunque a insinuarsi nelle pieghe di legge. E lo farà certamente. So che questo mio discorso non verrà apprezzato, d’altra parte non voglio farne una questione di scontro generazionale. Però, cari contestatori, se Steve Jobs in persona fosse venuto a promettervi soldi per il vostro ateneo, in cambio della realizzazione di uno store nel piazzale, vi sareste indignati allo stesso modo? E non è che la Apple sia proprio una aziendina… Alla fine è questione di etichetta, non di menù.