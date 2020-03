Dai figli del contado il vaccino anti vaiolo per la famiglia reale

Nella primavera del 1783, il professor Francesco Giuseppe Gandini varcò la soglia di Palazzo Reale impensierito da mille crucci. Perché il re Vittorio Amedeo III lo mandava a chiamare? Gandini, nato a San Damiano d’Asti, era un uomo tutto d’un pezzo, con modi un po’ da medico di campagna; ma era indiscutibilmente un genio, e nel suo campo era davvero un pioniere: Gandini sosteneva da tempo la necessità di diffondere nel Piemonte d’Ancien Régime la vaccinazione contro il vaiolo, pratica nota già da tempo ma che soltanto in quegli anni si iniziava a diffondere in Europa. Il re gli affidò un incarico più che delicato: vaccinare contro il vaiolo l’intera famiglia reale. Con questa malattia non c’era da scherzare: il re di Francia Luigi XV era morto di vaiolo appena nove anni prima.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++