Dai medici di base agli infermieri: «Stimiamo fino a 250 contagiati»

La stima dell’Unità di crisi della Regione parte da 200 casi e arriva a calcolare fino a 250 contagiati tra medici e infermieri del Piemonte. Numeri che vengono, in qualche modo, confermati dalla crescente preoccupazione dei sindacati di categoria. A partire dagli ospedali, fino agli ambulatori di quartiere. Secondo Anaoo Assomed, infatti, si potrebbero calcolare tra 110 e 150 i medici che avrebbero contratto il virus nel quotidiano impegno in corsia o assistendo i pazienti a casa propria. «Continuiamo a monitorare la situazione ma, giorno dopo giorno, temiamo di averne perso quasi il controllo» spiega la segretaria Chiara Rivetti. E non da meno è l’impressione del Nursind, come sottolinea Francesco Coppolella. «Temiamo centinaia di casi e siamo soltanto all’inizio».

Una paura che non nasconde nemmeno l’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++