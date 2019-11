Dai Queen a Madonna, in città è “tribute band mania”

Lo scorso sabato sera la generazione Over si è divertita a ballare al Different sulle note di “Run to me” di Tracy Spencer ed è stato un tripudio. E questa settimana Torino nel Mondo continua con la buona musica immergendo i suoi fan nella divertente atmosfera della “tribute band mania”.

E si comincia domani, alla grande, con uno dei protagonisti assoluti della scorsa stagione dei live grazie alla scia del successo del film “Bohemian rhapsody”: Ferdinando Altavilla della MerQury Band. Si tratta di una della tribute band italiane di maggiore successo, conosciuta dagli stessi rappresentanti dei Queen, che porterà il suo concerto al Bamboo di corso Moncalieri. In scaletta, ovviamente, i maggiori brani del repertorio del gruppo inglese rigorosamente suonati dal vivo.

«Il segreto del successo di queste serate dedicate agli “over trenta” – spiega l’organizzatore Roberto Di Crescenzo – sta proprio nella qualità della musica che proponiamo nelle nostre serate. Si tratta spesso di dj set e ancora di più di concerti veri e propri. Le tribute band sono importantissime anche perché nelle mie serate si torna agli anni ‘80 e ‘90». Ed è in quest’ultimo caso che entreranno fortemente in gioco sabato sera gli Sneakers, attesi ancora una volta al Different di corso Vittorio Emanuele II, 21.

In programma come sempre ci saranno le musiche dei torinesi Depeche Mode suonate dal vivo dalla band italiana più famosa e fedele a quelle sonorità. Nati nell’ormai lontano 1995, gli Sneakers hanno saputo trasformarsi e andare oltre lo stereotipo di semplice “tribute band”, diventando un nome conosciuto sulla scena musicale new wave torinese e non solo. I motivi di questa longevità artistica vanno ricercati sicuramente nella forte coesione e nell’impatto live che la band riesce a sprigionare ad ogni concerto. La settimana successiva, il 23 novembre, sempre al Different si passerà poi a Madonna e alla sua tribute più nota, Candy Shop (per tutte le info. 345.5924860, ogni serata inizia con l’apericena).