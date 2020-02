Dai servizi alle lotte ambientali: 50 anni di battaglie per il borgo

C’era il boom edilizio e il motto era “prima le case, poi i servizi”. Erano gli anni ’70, la popolazione cresceva a dismisura. Di contro, le scuole erano strapiene, la viabilità disagevole e la droga iniziava a circolare. In questo contesto è nato il Borgata Mirafiori, all’epoca uno dei tanti comitati spontanei e oggi uno dei pochi ad esserci ancora.

Mirafiori Sud si stava trasformando ma con l’aumento demografico i residenti protestavano per una migliore qualità della vita. Ed ecco allora assemblee, manifestazioni, incontri con le istituzioni. «Abbiamo sempre collaborato con tutti. Al primo posto c’è il bene del quartiere», sottolinea Dionigi Arato, il referente. Le prime riunioni avvenivano sopra il cinema parrocchiale di San Barnaba. Poi la concessione di una stanza nell’Ic Salvemini di strada Castello di Mirafiori. Si aprono gli armadi. Dentro, ci sono 4mila volumi.

«Dopo la chiusura della biblioteca civica, molti vengono qui a prendere i libri in prestito perché non sanno dove andare», racconta Maria Angeli. Ecco, la biblioteca. Uno dei tanti servizi che Mirafiori Sud ha perso e per il quale il comitato si è battuto affinché ciò non accadesse. «Ci stanno togliendo tutto, alla faccia dell’interesse per le periferie», dice Piercarla Bordiga. Insegnante in pensione, insieme ad altre colleghe Piercarla dà lezioni d’italiano alle donne straniere. Ma sono tantissime le attività che i membri del Borgata Mirafiori organizzano. Laboratori, dibattiti, passeggiate, inviti alla lettura. In poche parole, sono loro il servizio più importante, in un rione che i servizi non li ha quasi più.