Daiana Carolina Sombra, tutti pazzi per la “bomba sexy” made in Argentina

I suoi scatti fanno paura. Quali, in particolare? Quelli in cui mette in mostra il suo "lato b" da favola...

Tutti pazzi per Daiana Carolina Sombra, giovanissima top model argentina dalle grandi forme. I suoi profilo social, Instagram soprattutto, sono cliccatissimi, con migliaia e migliaia di followers, che impazziscono per i suoi scatti. Quali, in particolare? Quelli in cui mette in mostra il suo “lato b” da favola…