Daisy, Appendino: “Si individuino i responsabili dell’aggressione”

"A lei auguro una pronta guarigione e che possa arrivare a rappresentare l'Italia in piena forma agli europei di Berlino del 9 agosto"

“Mi auguro che gli inquirenti individuino i responsabili il prima possibile e capiscano se dietro questa aggressione vi siano moventi che la renderebbero, se possibile, ancora più grave”. Così la sindaca di Torino Chiara Appendino sull’aggressione a Daisy Osakue.

LE AUGURO PRONTA GUARIGIONE

“A causa di questo vile gesto la sua partecipazione alle gare potrebbe essere a rischio. Un enorme danno per lei e per il tricolore che rappresenta – aggiunge – Nel frattempo, a nome mio e di tutta la Città, le auguro una pronta guarigione e che possa arrivare a rappresentare l’Italia in piena forma agli europei di Berlino del 9 agosto”.