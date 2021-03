Daizha Morgann, la dj tatuatissima che fa ballare tutti

Si chiama Daizha Morgann ma è conosciuta nell’ambiente come Dj Oktobooty: è una biondina dalle curve da urlo e dal carattere peperino, anzi di più. Una vera esplosione di energia e sensualità.

Si definisce bisessuale e birazziale, ma soprattutto ama tutto ciò che è stravagante e fuori dal comune. Del resto, basta guardarla per rendersi conto di come non sia proprio un tipo convenzionale.

I tatuaggi avvolgono la stragrande maggioranza dei centimetri della sua pelle, come si può constatare osservando gli scatti del suo bollente profilo Instagram. In particolare, uno a forma di piovra (Octopus in inglese) da cui ha preso spunto per il suo nome d’arte.