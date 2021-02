Dal 22 febbraio riprendono le visite in classe D e P all’Asl Città di Torino [GUARDA IL DOCUMENTO]

A partire da giovedì 18 febbraio sarà possibile prenotare, sul territorio dell’Asl Città di Torino, anche le visite e gli esami specialistici in classe D (entro 30 giorni) e P (entro 90 giorni o secondo le indicazioni del medico), in modo da ripartire con gli appuntamenti già da lunedì 22 febbraio. Durante tutto il periodo della pandemia sono sempre state garantite le visite specialistiche Urgenti e Brevi; ora inizia l’attività delle visite procrastinabili e programmabili.

In modo graduale, a garanzia della sicurezza dei cittadini e degli operatori, riaprono gli ambulatori, la cui attività, nei mesi scorsi, era stata sospesa o ridotta per fronteggiare le attività collegate all’emergenza Covid. Le nuove modalità organizzative messe in campo, secondo le indicazioni del D.I.R.M.E.I. dell’ASL Città di Torino, permettono di dare il via alle prenotazioni territoriali nelle classi D e P. Riprendono così le attività ambulatoriali specialistiche nelle sedi di Via Gorizia, Via del Ridotto 9, Via Silvio Pellico 19 e tutte le altre sedi distrettuali aziendali, già operative, ampliano l’offerta di prestazioni sanitarie, come da allegato al presente comunicato.

Le cure odontoiatriche nelle classi D e P verranno garantite a partire dal mese di marzo, nelle sedi di Corso Corsica 55, Via Cavezzale 6 e Via Silvio Pellico 19, appena saranno ultimate le operazioni di sanificazione delle attrezzature degli studi dentistici.

Per tutte le prestazioni ambulatoriali occorre prenotare, secondo le modalità di seguito indicate:

▪ CUP Regionale 800.000.500 numero verde gratuito, da telefono fisso e da cellulare dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.00 alle ore 20.00

▪ Tramite il Totem sito nell’atrio del Poliambulatorio di via San Secondo 29 bis

▪App “Cup Piemonte”, scaricabile gratuitamente per Android e Ios

▪ Portale regionale “la mia Salute” ▪ Centri Unificati di Prenotazione (C.U.P.) ▪ Online, sul sito della Regione Piemonte, al seguente indirizzo : http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/655-prenotazione-visite-ed-esami

▪ Farmacie aderenti all’accordo tra ASL Città di Torino e Associazioni Titolari di Farmacia della Città Metropolitana di Torino e le Farmacie Comunali Torino Spa.

Riprende, a partire da lunedì 22 febbraio, anche la possibilità di effettuare esami ematochimici, in classe D e P, che verranno eseguiti, per garantire il distanziamento, soltanto previa prenotazione, da effettuarsi secondo le seguenti modalità:

▪ Call Center Regionale 800.000.500 (tasto n. 6)

▪ Farmacie aderenti all’Accordo tra ASL Città di Torino e Associazioni Titolari di Farmacia della Città Metropolitana di Torino e le Farmacie Comunali Torino Spa (vedi elenco Farmacie Aderenti pubblicato sul sito dell’ASL Città di Torino).