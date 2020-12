“Fuori dal comparto”: la protesta degli infermieri in piazza Castello a Torino [VIDEO]

Flash mob del sindacato Nursing Up: "Chiediamo rispetto e considerazione da parte del governo"

Il sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie “Nursing Up” scende in piazza Castello, a Torino, in una protesta svolta nella mattinata di oggi.

I manifestanti hanno chiesto “rispetto e considerazione da parte del governo e l’uscita dal Dl comparto sanità”, come annunciato nella giornata di sabato tramite un comunicato stampa. “Noi non molliamo – si legge nella nota – e proseguiamo per rendere giustizia al valore di migliaia di infermieri e professionisti della sanità che rappresentiamo”.