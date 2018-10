Dal Comune di Torino 1,1 milioni per il risanamento dei ponti

La giunta comunale di Torino ha approvato in mattinata una delibera che prevede un investimento di 1,1 milioni di euro per il rinforzo strutturale e il risanamento conservativo di alcuni ponti cittadini.

I ponti che saranno interessati dagli interventi sono il sottopasso dei Giardini Reali, la passerella veicolare di Strada Tetti Bergoglio, la passerella sul Po di piazza Chiaves e quelle pedonali del B.I.T. e del C.T.O. su corso Unità d’Italia, i ponti sulla Dora sui corsi Regina Margherita e Marche.

Particolarmente importante il risanamento conservativo e il restauro delle murature e degli elementi in pietra previsto per il sottopasso dei Giardini Reali. Per le passerelle, invece, sono in programma rinforzi di tipo strutturale.

I ponti sulla Dora, infine, saranno interessati da manutenzione della carreggiata stradale in prossimità dei giunti di dilatazione dell’impalcato. Da dove arriveranno i fondi per gli interventi? Da un nuovo mutuo sottoscritto da parte della Città.