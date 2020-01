Dal Fila alla squadra: così il progetto Toro rischia un naufragio

I numeri sono da incubo: 7 a zero. E purtroppo dipingono impietosamente il fallimento del progetto Toro, soprattutto perché a infliggere la batosta è l’Atalanta che certo non ha la storia del Grande Torino ma in dieci anni ha costruito una squadra di campioni e, soprattutto, ha saputo ridare a Bergamo l’entusiasmo per il calcio. Ecco, l’entusiasmo. Quello che è precipitato sotto i piedi dei tifosi che nel Toro non vedono solo una squadra di calcio, ma la continuazione di un sogno infranto tanti anni fa contro la collina di Superga.

Così la sconfitta si è velata di vergogna, anche perché certi pensieri vengono spontanei: non c’è uno stadio nuovo di proprietà e persino il Filadelfia è ancora lì, incompleto e sofferente per la mancanza di un progetto vero. Il resto è un mix esplosivo di una tifoseria che non si riconosce più in questo Toro, che contesta duramente l’allenatore Mazzarri (prima domanda sui social: perché non si è dignitosamente dimesso?) e il patron Cairo che a detta di troppi è fin troppo abile a far cassa ma poi o non spende o spende male, come nel caso dei 25 milioni per Verdi che in campo le cicca tutte (o quasi). Una sorta di rancore non più sopito che si legge sugli striscioni e nei fischi sempre più prolungati.

Così alla fine la tifoseria fischia i giocatori, salvo due, il Gallo e Sirigu l’irascibile ma straordinario portiere. Inutile negare che di fronte a questa situazione occorre una svolta che, dopo la fuga da Torino con la coda tra le gambe e i pochi, laconici commenti, non appare dietro l’angolo. Oggi c’è il Milan e il sogno della Coppa Italia su cui non osiamo fare pronostici. Di certo si dovrà chiarire che cosa sta accadendo nel triangolo magico che racchiude la proprietà, l’allenatore e i giocatori.

Voci di spogliatoio raccolte a mezza bocca, parlano di frattura insanabile con Mazzarri. Mazzarri, dal canto suo pronuncia frasette da cui si potrebbe intuire che le rogne vengono dall’alto. Cairo si limita a confermare (fino a stasera?) la fiducia nell’allenatore che resta solo con una squadra allo sbando che lamenta scarsità di idee e di schemi. In realtà sembra di leggere una storia triste nella quale, tuttavia ci auguriamo esistano i margini veri per tentare un riscatto sul campo.

Ciò mentre si rincorrono le voci su possibili, nuovi condottieri: da Prandelli, Di Biagio a Ballardini, all’ennesimo ritorno di De Biasi, con l’ipotesi – la più accreditata – di chiamare in panchina Moreno Longo, ex allenatore della Primavera granata e soprattutto amato dalla tifoseria. Il tempo è tiranno, la vergogna, con il passare delle ore si sta trasformando in rassegnazione.

