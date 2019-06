Dal Niger a Torino con una borsa di varano nel trolley: rischia multa fino a 15mila euro

Proveniva dal Niger, dopo un breve transito a Roma, il quarantenne fermato all’aeroporto di Caselle Torinese che aveva con sé una borsa di varano, uno dei più grandi rettili in natura. L’uomo, non appena ritirato il bagaglio, è stato controllato dai finanzieri e dai funzionari doganali in servizio presso lo scalo piemontese.

All’interno di un trolley, nascosta tra gli effetti personali, è stata rinvenuta la borsa risultata, in seguito agli accertamenti tecnici eseguiti, essere composta da pellame, compresi testa e arti, di varano, un rettile che ha il suo habitat naturale proprio nel continente africano.

La borsa, a detta dell’uomo, era un “ricordo” di un periodo di soggiorno trascorso in Niger.

I finanzieri della compagnia di Caselle, già protagonisti in passato di vari sequestri di animali e piante minacciate di estinzione, hanno sequestrato la borsa in quanto ottenuta con pellame dell’animale riconosciuto, dalla convenzione di Washington, quale “specimen” protetta. Ora l’uomo, originario della Romania ma residente nel torinese, rischia una sanzione sino a 15.000 euro.