Dal nuoto a Italia’s Got Talent: «E ora aspetto il vero amore…

In attesa di rivederla in vasca per preparare i prossimi Mondiali in Corea e ancora di più le Olimpiadi di Tokyo 2020, che assicura saranno anche il suo ultimo impegno agonistico comunque vada a finire, intanto Federica Pellegrini si è riciclata come nuovo giudice di Italia’s Got Talent e ha scoperto che la televisione, come la moda che è l’altra sua grande passione, può essere un bel diversivo. Ma al settimanale “Oggi” la più forte nuotatrice azzurra di sempre ha confessato anche le sue attese per la vita privata. Indiscrezioni infatti vogliono che il suo ex più famoso, Filippo Magnini, e Giorgia Palmas (che ha smentito ufficialmente di essere incinta) possano sposarsi anche entro la fine dell’anno. Un traguardo che la Fede nazionale ancora non anela e secondo qualcuno è stata anche una delle cause per la rottura con il precedente compagno. Ma se si parla di famiglia non si tira indietro: «Arrivasse la persona giusta, gli presenterei i miei genitori come ideale cui tendere». Per questo all’anno nuovo ha chiesto «che mio padre, mia madre e mio fratello stiano bene e restino sereni». E di figli per il momento non si parla, anche se la Pellegrini dice di voler trovare più tempo per Vanessa, la cucciola di bulldog francese alla quale è legatissima. Archiviato con una risata il presunto flirt estivo con Alberto Tomba («ce la siamo fatta quando abbiamo letto il gossip, inventato di sana pianta, che ci riguardava»), non nasconde che a cena se dovesse scegliere tra Roger Federer e Cristiano Ronaldo preferirebbe avere a tavola il tennista e traccia un identikit del suo possibile fidanzato prendendo ad esempio Chris Hemsworth, l’attore diventato celebre per aver interpretato Thor e pare ricalchi il suo ideale, anche se nessuno sa se sia pure spiritoso: «Ma perché, il figlio di Odino non fa ridere? I belli e spiritosi esistono, tutto sta nel trovarli». Di risate, al fianco di Mara Maionchi, Claudio Bisio e Frank Matano, ne ha fatte molte: «È andata benissimo, anche se sono ancora molto concentrata sul nuoto. La moda mi affascina da sempre. Ma devo dire che anche la tv mi piace: a patto che siano progetti di qualità come Italia’s got Talent. Ho apprezzato moltissimo la chimica che si è instaurata fra di noi». Ma ora, sotto con il nuoto.