Dal Patio alla terrazza del Turet. E’ tempo di drink sotto le stelle

Estate sotto le stelle anche per chi ama gli aperitivi, i dj set e ballare senza necessariamente fare notte fonda. Se il Valentino nel 2018 ha dato forfait per una serie di chiusure, la geografia degli apericena “adulti” prende vita nella vicina corso Moncalieri che ha visto proprio sabato scorso la rinascita dello storico Patio. Il locale ai piedi della collina e sulle rive del Po, un luogo simbolo della movida anni ’80 e ’90, inoltre, sabato prossimo inaugurerà a partire dalle 21 gli aperitivi sotto le stelle (12 euro drink e serata). E la prossima settimana si continuerà con la musica dei Bee Gees grazie alla tribute band, i Bigis. La serata è ideata da Roberto De Crescenzo di “Torino nel Mondo“, il papà piemontese degli eventi “Over” e che proprio sabato festeggerà al Patio il suo compleanno. «Torino nel Mondo ha deciso che anche in estate il momento dell’aperitivo deve essere un modo per dare la possibilità alle persone di trascorrere divertendosi il tempo libero, per di più in location da fiaba».

Come il Patio appunto, o il Turet. E’ dalla splendida terrazza del locale di piazza Solferino (ingresso da via Santa Teresa), infatti, che proprio domani ricomincia la settimana tra cocktail e buona musica. Il Roof Club il Turet è uno dei luoghi più suggestivi della città da cui ammirare un panorama unico, in un’atmosfera raffinata e calda allo stesso tempo (anche qui l’ingresso con aperitivo è di 12 euro). La lounge è nata dalla collaborazione fra Martini e Moet & Chandon.

Il giorno dopo si cambia location e dal cuore della città si passa al Kogin’s Club il nuovo locale di corso Sicilia 6, sulla riva del Po, dove le sue splendide terrazze fanno da sfondo all’apericena musicale che prenderà il via alle 21 (ingresso e drink 12 euro).

E’ ormai un appuntamento fisso per tutti gli over trenta torinesi che “si rispettino” e non solo. Si tratta del Whitemoon di corso Sebastopoli, all’interno del PalaAlpitour, che ogni venerdì d’estate ospita l’aperitivo più famoso e affollato della città. Location particolare ma molto amata, il Whitemoon rappresenta un luogo davvero originale dove trascorrere il venerdì. Terrazze e drink anche al Bamboo, la splendida discoteca di corso Moncalieri dove il suo Garden propone serate per tutti a partire, appunto, dall’aperitivo. Per continuare con la lista della terrazze più cool della città, impossibile non citare i cocktail proposti dal Lounge Bar del Piano 35 presso il Grattacielo Sanpaolo o quelli dello Snodo, all’interno delle ritrovate Ogr di via Castelfidardo. Splendida la terrazza in cima al Turin Palace Hotel, anche questo rinato da pochi anni dopo una lunga ristrutturazione, e quella del Golden Palace, l’hotel a cinque stelle di via dell’Arcivescovado.