Dal Perù a Caselle con 60 grammi di foglie di coca: denunciato

Un uomo di 60 anni è stato fermato dagli agenti della Guardia di Finanza in servizio all’aeroporto di Caselle con una sessantina di grammi di foglie di cocaina. Proveniva da Lima, la capitale del Perù, e aveva raggiunto Torino dopo una breve sosta a Madrid.

La scoperta della cocaina è avvenuta durante un controllo. La droga era occultata tra gli abiti all’interno di un trolley, riposta in un sacchetto plastificato sistemato in mezzo a vestiti e altri oggetti personali.

Il 60enne, residente nel Torinese e di origini peruviane, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati di lesioni e minacce ed è stato denunciato alla Procura di Torino con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La condanna in casi come il suo può portare fino a quattro anni di carcere.