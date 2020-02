Dal pesce essiccato alle creme: sequestrati oltre 100 chili di prodotti a Porta Palazzo [LE FOTO]

Controlli della polizia municipale nell’area mercatale di piazza della Repubblica e in corso Regina Margherita: in fuga gli improvvisati venditori

Prezzemolo, menta, pane arabo, burro, latte cagliato bianco e aromatizzato: oltre 100 chilogrammi di prodotti sono stati sequestrati, oggi pomeriggio, dagli agenti della polizia municipale del comando Porta Palazzo di Torino durante un servizio di contrasto all’abusivismo commerciale nell’area mercatale di piazza della Repubblica. Tutti di origine nordafricana gli improvvisati venditori.

Successivamente in corso Regina Margherita i vigili urbani hanno rinvenuto merci deperibili e non, come pesce essiccato, spezie, semi, funghi essiccati, oltre a creme, saponi e balsami: prodotti venduti e poi abbandonati in strada da nigeriani, che, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga.